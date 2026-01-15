Firar Eden Hükümlü Cezaevinde İntihar Etti

SAMSUN'un Bafra ilçesinde üvey annesini öldürme suçundan hükümlü olan ve bir süre önce cezaevinden firar eden Y. T. (32), yakalanıp teslim edildiği cezaevinde intihar etti.

Olay, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. 2016 yılında üvey annesini öldürme suçundan 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Y.T., bir süre önce Bafra Açık Cezaevi'nden firar etti. Firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 2 gün önce yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edilen Y.T.'nin, cezaevinde bulunduğu müşahede odasında kendini astığı bildirildi. Durumu fark eden görevlilerin müdahale ettiği Y.T., kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Savcılık tarafından cezaevinde ve hastanede gerekli incelemelerin yapıldığı, ayrıca hükümlünün psikolojik sorunlarının bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.