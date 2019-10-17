Firari dolandırıcı yeni kurduğu çeteyle yakalandı, 'Bunda ne var? dedi

SAMSUN'da kent dışında turistik yerlerde kurduğu çeteyle yabancı turistlere ait milyonlarca kullanıcının kredi kartı bilgilerini kopyalayarak yabancı hackerlere sattığı suçlamasıyla hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Kenan D. (49), yeniden oluşturduğu çete üyeleriyle birlikte polis ekiplerince yakalandı. 22 farklı suçtan dosyası bulunan şüpheli Kenan D., adliye sevki sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Neyi çekiyorsunuz, bunda ne var' dedi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da kurduğu çeteyle yabancı turistlere ait milyonlarca kullanıcının kredi kartı bilgilerini kopyalayarak yabancı hackerlere sattığı suçlamasıyla hükümlü bulunduğu Antalya Açık Cezaevi'nden kaçan suç örgütü lideri Kenan D.?nin Samsun'a gelerek yeni bir çete kuracağı istihbaratı üzerine harekete geçti, çalışma başlattı.

ÇATI KATINDA YAKALANLDILAR

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin 2 sahte sürücü belgesi ile Samsun'un Canik ilçesine geldiği ve burada Karşıyaka Mahallesi'nde sevgili A.U'nun evinde saklandığını tespit etti. Teknik ve fiziki takipte de buluna ekipler, bahse konu eve baskın düzenledi. Baskında polis ekipleri, A.U. ve çatı katına saklanan Kenan D. ile beraberindeki Abdurrahim Ö.?yü (43) kıskıvrak yakaladı. Yapılan soruşturmada, cezaevi firarisi Kenan D.'nin yeni bir çete kurduğu ortaya çıktı. Şüpheli Abdurrahim Ö.'nün yeni firari şüphelinin yeni çete oluşumda yer aldığı, hakkında ise siber suçlardan 21 yıl 38 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

MARKETİN POS CİHAZLARINI KULLANMIŞLAR

Polis ekiplerince baskın yapılan evde yapılan aramada; 35 tabanca fişeği, 7 cep telefonu, 4 laptop, 3 wi-fi, 3 harici bellek, 35 adaptör, 100 pos cihazı slipi, başkasına ait 2 kimlik fotokopisi ve sahte ehliyet ele geçirildi. Siber polisi, aramalarda ele geçirilen sliplerin, Atakum ilçesinde bir markete ait pos cihazından yazdırıldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, pos cihazlarının tanımlı olduğu market işletmecisi Umut Ö.?yü (37) de gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 22 farklı suçtan dosyası bulunan şüpheli Kenan D., adliye sevki sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Neyi çekiyorsunuz, bunda ne var' dedi.