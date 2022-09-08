Firari HDP'li Semra Güzel'in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Firari HDP'li Semra Güzel'in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı

08.09.2022 12:34
Firari HDP'li Semra Güzel'in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı

Firari HDP Milletvekili Semra Güzel'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı.

Firari HDP Milletvekili Semra Güzel'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı.

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre Semra Güzel ile yurt dışına kaçmak üzere aynı araçta bulunan ve daha önce de Yunanistan'a kaçmak için girişimde bulunan F.D.'nin fuhuş zaafı, illegal kaçış planının çökmesine neden oldu. Terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına kaçırmaya aracılık eden şahıs ve şebekelere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde MİT tarafından bir süredir takip altında tutulan insan kaçakçısı C.T. ile irtibata geçen F.D.'nin farklı kaçakçılarla da bağlantı kurduğu ortaya çıktı. Örgütsel bağlantıları çerçevesinde teknik ve fiziki takibe alınan F.D.'nin ayrıca fuhuş şebekesi içinde yer alan çok sayıda şahısla da irtibatı bulunduğu, illegal kaçış girişiminden önce İstanbul'daki bir otelde para karşılığı ilişkiye girdiği yabancı uyruklu kadına "yurt dışına gideceğini" söylediği öğrenildi. F.D.'nin hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine MİT ve emniyet birimleri tarafından operasyon için düğmeye basıldı. Nefes kesen operasyonla firari HDP'li Semra Güzel ile F.D., İstanbul çıkışında kıskıvrak yakalandı. - ANKARA

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Tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile birlikte yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi Tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile birlikte yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Ülker Güzel, Semra Güzel, Yunanistan, Diyarbakır, Fırat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Firari HDP'li Semra Güzel'in yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı - Son Dakika

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