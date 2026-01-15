Firari Hükümlü İzmir\'de Yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında cinayet ve uyuşturucu ticareti dahil birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak adalete teslim edildi.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından, dün ilçe genelinde geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi. Şüphe üzerine durdurulan O.Ö. isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, şahsın kabarık bir suç kaydı olduğu ve firari durumda bulunduğu belirlendi.

17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

Yapılan incelemelerde O.Ö. isimli şahsın, 'nitelikli şekilde kasten öldürme', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından arandığı tespit edildi. Hakkında söz konusu suçlardan toplamda 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR