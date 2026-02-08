Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçunda hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan D.Ç'yi Kartepe'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
