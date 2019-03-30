Firari Hükümlü Tatile Gittiği Şehirde Yakalandı

Eskişehir
'de, hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çok sayıda suçtan aranan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, 2009 yılında K.C'nin silahla öldürülmesine teşebbüs olayına karışan ve yargılandığı mahkemece 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Tuncay A'nın (35) yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, 20 ayrı suçtan kaydı bulunan ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından da aranan Tuncay A'nın, kiralık bir araçla tatil amacıyla Akdeniz Bölgesi
'ne gittiğini belirledi.
Firari hükümlü, Eskişehir ve Mersin
emniyet müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.
Bu kişinin üzerinde sahte kimlik ele geçirildiği öğrenildi.
Mersin'de yakalanarak Eskişehir'e getirilen Tuncay A'nın, emniyetteki işlemleri sürüyor.