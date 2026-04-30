Fırat Görgel TBB başkanlığına aday gösterildi
30.04.2026 17:25
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhur İttifakı tarafından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına aday gösterildi. Deprem sonrası yürüttüğü çalışmalarla öne çıkan Görgel’in adaylığı, yerel yönetimler arası koordinasyonu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı için Cumhur İttifakı tarafından aday gösterildi. Yerel yönetim alanındaki deneyimi ve özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla dikkat çeken Görgel’in adaylığı, ulusal ölçekte önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALARI ADAYLIĞINDA ETKİLİ OLDU

Fırat Görgel’in adaylığında, Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yürütülen yeniden inşa ve ihya sürecindeki aktif rolünün etkili olduğu ifade ediliyor. Altyapıdan üstyapıya, sosyal destek projelerinden şehir planlamasına kadar birçok alanda hayata geçirilen çalışmalar, Görgel’i ön plana çıkaran unsurlar arasında yer aldı. Özellikle konut projeleri ve şehir genelinde yapılan yatırımlar, afet sonrası toparlanma sürecinde önemli katkılar sağladı.

SEÇİM 2 MAYIS’TA ANKARA’DA YAPILACAK

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçiminin 2 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de Ankara’da gerçekleştirileceği açıklandı. Öte yandan, Millet İttifakı’nın adayının Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olması bekleniyor. Seçimin, yerel yönetimler arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
