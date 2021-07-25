Fırat Kalkanı bölgesinde TSK birliğine terör saldırısı: 2 şehit, 2 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı. Saldırı sonrasında bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınarak vuruldu.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

"CEZALANDIRMA ATIŞLARI SÜRÜYOR"

"Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"

ŞEHİTLERİMİZ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Çatışmaların ardından 2 şehidin naaşı Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderilirken, yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi alırken, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Kilis Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı askerleri ziyaret etti.