Fırat Nehri Balıklarına Yoğun İlgi

13.01.2026 14:17
Gaziantep'in Araban ilçesinde soğuk havalarla Fırat Nehri'nden tutulan balık talebi arttı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte Fırat Nehri'nden tutulan balıklara ilgi arttı.

Son günlerde soğuk havanın etkisini gösterdiği ilçede, balıkçılar tarafından teknelerle tutulan balıklar vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Balıkçı Mehmet Ali Çabuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede en çok tercih edilen balık türünün Fırat balığı olduğunu söyledi.

Soğuk havayla birlikte talebin arttığını belirten Çabuk, "Vatandaşlar özellikle Fırat Nehri'nden günübirlik tutulan balıklara ilgi gösteriyor. Fırat balıklarımızın kilogramını 180 liradan satışa sunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

