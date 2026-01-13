Fırat Nehri Balıklarına Yoğun İlgi

Gaziantep'in Araban ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte Fırat Nehri'nden tutulan balıklara ilgi arttı.

Son günlerde soğuk havanın etkisini gösterdiği ilçede, balıkçılar tarafından teknelerle tutulan balıklar vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Balıkçı Mehmet Ali Çabuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede en çok tercih edilen balık türünün Fırat balığı olduğunu söyledi.

Soğuk havayla birlikte talebin arttığını belirten Çabuk, "Vatandaşlar özellikle Fırat Nehri'nden günübirlik tutulan balıklara ilgi gösteriyor. Fırat balıklarımızın kilogramını 180 liradan satışa sunuyoruz." dedi.