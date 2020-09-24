Fırat Nehri üzerine kurulan "zipline" ilgi odağı oldu - Son Dakika

Fırat Nehri üzerine kurulan "zipline" ilgi odağı oldu

Elazığ'da turistik özellikleriyle her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerine kurulan "zipline" hattı, gencinden yaşlısına ilçe sakinleri ile dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Elazığ'da turistik özellikleriyle her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerine kurulan "zipline" hattı, gencinden yaşlısına ilçe sakinleri ile dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

İlçede girişimci Mahmut Aslan tarafından, kısa süre önce 300 metre gidiş ve 300 metre dönüş parkurlu, nehirden 20 metre yükseklikte zipline hattı kuruldu.

Ortalama 25 kilometre hızla çelik halattan kayan adrenalin tutkunları, eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Keban Baraj Gölü, Karaleylek ve Saklıkapı Kanyonları, Çırçır Şelalesi, alabalık tesisleri ve Yusuf Ziya Paşa Camisi gibi tarihi ve doğal mekanlarıyla dikkati çeken ilçenin ziyaretçi potansiyeli dikkate alınarak kurulan zipline hattına, dışarıdan gelen ziyaretçiler kadar ilçe sakinleri de ilgi gösteriyor.

Hatta yöresel kıyafetleriyle sörf yapan genç yaşlı ilçe sakinleri, oluşturdukları renkli görüntülerle izleyenlere de eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

İşletmeci Aslan, AA muhabirine, ilçe turizmine katkı sunmak amacıyla yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından Fırat Nehri üzerine zipline hattı kurduklarını söyledi.

"Fırat Nehri üzerinde sörf yapanlar, Keban Barajı'nı, Fırat Köprüsü'nü ve nehrin doğal güzelliklerini seyredebiliyor. Aynı zamanda ilçemizin iki tarafını saran dağları farklı bir açıdan görebiliyorlar." diyen Aslan, herkesi Fırat Nehri ve ilçenin güzelliklerini görmeye davet etti.

"Heyecan verici bir duyguydu"

İlçe sakinlerinden 51 yaşındaki Şerife Ekemen, zipline hattında ilk kez kaydığını, bunun eğlenceli ve heyecan verici bir aktivite olduğunu dile getirdi.

Ekemen, "Her yaştan insan gelsin. Fırat'ın ve Keban'ın güzelliğini görsün, ziplinenin keyfini çıkarsınlar. Bu yaşımda zipline ile kaydım, çok zevk aldım, fırsat buldukça da geleceğim, herkese tavsiye ederim." dedi.

Sabiha Çelik ise zipline ile kayanları görünce bunu denemeye karar verdiklerini anlatarak, "Çok güzel bir yatırım yapılmış. Heyecan verici bir duyguydu, herkes yaşamalı bu duyguyu." diye konuştu.

Bedri Yaman da piknik için ailesiyle ilçeye geldiğini belirterek, "Çocuklar eğlensin diye ziplineye bindirdik. Çocuklar çok eğlendi. Biz de stres attık. Bu gibi faaliyetlerin Elazığ'da daha da artmasını istiyoruz. Tesis sahibine teşekkür ediyoruz, gerçekten güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

Fırat Nehri üzerine kurulan zipline ilgi odağı oldu

Fırat Nehri, Elazığ, Keban, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fırat Nehri üzerine kurulan 'zipline' ilgi odağı oldu - Son Dakika

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