Firik hasadına başlandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üreticiler firik hasadı yapıyor.

Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, firiğin Belören beldesi ve Aşağı Nasırlı köyündeki üreticilerin temel geçim kaynaklarından olduğunu söyledi.

Bu yıl verimin iyi olduğunu belirten Yılmaz, "Havanın iyi gitmesi sonucu dekara 150-200 kilogram verim tespit edildi. Belören beldesi ve Aşağı Nasırlı köyünde 8-10 bin dekar firik buğdayı yetiştiriliyor. Komşu il Gaziantep'in pilavlık pirinç ihtiyacının büyük bölümü buradan sağlanıyor. Firiklik buğday 7-7,5 liralık fiyatıyla üreticilerin yüzünü güldürüyor." dedi.

Çiftçi Abdi Uçar da üretimi zor olsa da firik buğdayından elde ettikleri verimin kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.