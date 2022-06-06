Fırıncılar Federasyonu'nun Başkanlığı'na Halil İbrahim Balcı Yeniden Seçildi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun 7. Olağan Kongresinde Halil İbrahim Balcı, 366 delegenin 282 oyunu alarak yeniden Başkan seçildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun 7. Olağan Kongresi bugün Ankara'da bir otelde; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile milletvekilleri, sendika ve oda başkanlarının katılımıyla yapıldı.

Kongrede oy kullanan 366 delegeden 282'sinin oyunu alan Başkan Halil İbrahim Balcı seçimleri kazanarak güven tazeledi.

Üç yıl boyunca görev yapacak yeni Yönetim Kurulunda; Başkan Balcı'nın yanı sıra Esat Akkaya, Mehmet Emin Güngör, İbrahim Korkmaz, Mehmet Emin Karaatlı, Şahin Ek, Refik Kumbasar, Erol Güneş ve Murat Duran da yer aldı.