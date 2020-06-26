Fırıncının Karısı oyuncuları kimler? Fırıncının Karısı filmi nerede çekildi? - Son Dakika

Fırıncının Karısı oyuncuları kimler? Fırıncının Karısı filmi nerede çekildi?

Yapımını Two Yapım'ın, yapımcılığını Mahmut Kayımtu ve Ertuğrul Fındık'ın yürüttüğü, Fırıncının Karısı'nın başrollerini Alper Kul, Büşra Pekin ve Korhan Herduran paylaşıyor, üçlüye kadroda Ferdi Sancar, Seda Türkmen, Beyti Engin ve Ayça Koptur eşlik ediyor.

Yapımını Two Yapım'ın, yapımcılığını Mahmut Kayımtu ve Ertuğrul Fındık'ın yürüttüğü, Fırıncının Karısı'nın başrollerini Alper Kul, Büşra Pekin ve Korhan Herduran paylaşıyor, üçlüye kadroda Ferdi Sancar, Seda Türkmen, Beyti Engin ve Ayça Koptur eşlik ediyor.

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Fırıncının Karısı filmi nerede çekildi?


Fırıncının Karısı'nda yer alan araçlar Çankırı plakalı olsa da, film aslında Sarıyer'den Üsküdar'a, İstanbul'un ne kadar büyükşehir atmosferi dışında kalmış bölgesi varsa bu bölgelerde çekildi. Filmde hikayenin Çankırı'da geçtiği havası verilmek istemiş.


Filmin Konusu


Fırıncının Karısı, hareketlerinden şüphelendiği kocasını takip etmeye karar veren genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Naif bir kadın olan Ferdane'nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa'nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa'nın bu hali Ferdane'yi büyük bir meraka sürükler. Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa'yı takip etmeye karar verir. Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan'ı da yanına alan Ferdana, kocasını peşine düşer. Bu sırada, İsmail'in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü "Vahdi Dede"nin de olaya karışması işlerin daha da karışık bir hal almasına neden olur. Tüm bu kargaşaya neden olan olayın açığa çıkmasıyla Mustafa, Ferdane ve Ramazan, kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

Ertuğrul Fındık, Korhan Herduran, Büşra Pekin, Alper Kul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:02 

Son Dakika Magazin Fırıncının Karısı oyuncuları kimler? Fırıncının Karısı filmi nerede çekildi? - Son Dakika Magazin
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