Fırtına Balık Avını Olumsuz Etkiledi
Fırtına Balık Avını Olumsuz Etkiledi

Fırtına Balık Avını Olumsuz Etkiledi
12.01.2026 12:24
Karadeniz'deki fırtına nedeniyle balık tezgahlarında çeşit azaldı, fiyatlarda değişiklik olmadı.

Karadeniz'de etkili olan fırtına balık avını olumsuz etkiledi. Tezgahlarda deniz balığı çeşidi fırtına nedeniyle azalsa da fiyatlarda kayda değer bir değişiklik yaşanmadı.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, fırtınanın balık avına büyük etkisinin olduğunu belirterek "Fırtınanın balığa çok büyük etkisi var. Balık çok azaldı. Biraz mezgit geldi bir de istavrit geldi. Ama istavrit az geldi. Daha önce istavrit bol geliyordu. Bugün az geldi fırtınadan dolayı. Havalar da soğuk olduğu zaman vatandaş da balık almaya gelmiyor balık haline bu yüzden de balık satışları azalıyor. Hamsi yok şu anda. Şoklanmış hamsiler geliyor onlar satılıyor. 20-25 gündür yerli hamsi yok. İstavrit, mezgit, barbun, tirsi, sargan ve yetiştirme balıklar geliyor" dedi.

Balık sezonu istavrit ağırlıklı devam ediyor

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, sezonun istavrit ağırlıklı devam ettiğini ifade ederek "Hamsi sezonunun sonuna geliyoruz. Ocak ayı da bitiyor. Ocak sonundan sonra hamsi tamamen tezgahlardan çekilir. Şu an en çok yenen, en çok tutulan balık istavrit. İstavrit 100 TL, hamsi 100 TL, mezgit olmadığından dolayı 600 TL, alabalık 250 TL, somon 300 TL. Bu sezon bol istavrit avlandı. Hamsiden sonra istavrit tezgahlardaki yerini sağlama aldı" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ekonomi

Fırtına Balık Avını Olumsuz Etkiledi
