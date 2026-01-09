Fırtına Sebebiyle Feribot Seferleri İptal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fırtına Sebebiyle Feribot Seferleri İptal

Fırtına Sebebiyle Feribot Seferleri İptal
09.01.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'deki Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 17.00 ve 21.00 seferleri, Gökçeada'dan da 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Denizcilik, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Fırtına, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırtına Sebebiyle Feribot Seferleri İptal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Tarihi zafer PSG, 905’te gelen gol sonrası şampiyon Tarihi zafer! PSG, 90+5'te gelen gol sonrası şampiyon
Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü Bir kişi hayatını kaybetti Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü! Bir kişi hayatını kaybetti
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD’ye çeyiz olarak versin Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin
DEM Parti’nin TBMM’deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk’ten tepki DEM Parti'nin TBMM'deki Halep protestosuna gazeteci Kemal Öztürk'ten tepki

20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:47
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
19:37
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 20:44:12. #7.11#
SON DAKİKA: Fırtına Sebebiyle Feribot Seferleri İptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.