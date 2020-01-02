Fırtınalar, denizlerde daha riskli oluyor - Son Dakika
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Fırtınalar, denizlerde daha riskli oluyor

6 saat önce

Gizemli dünyası ve masmavi görünümü ile pek çok kişinin hayali olan su üstündeki hayat, fırtınalı günlerde riskli hale gelebiliyor.

Fırtınalar, denizlerde daha riskli oluyor, System.String[]

Gizemli dünyası ve masmavi görünümü ile pek çok kişinin hayali olan su üstündeki hayat, fırtınalı günlerde riskli hale gelebiliyor. Kuşadası'na 2019 yılı içerisinde 250'nin üzerinde büyük geminin yanaştığını ve bu yanaşmaların başarı ile gerçekleştiğini belirten Su Üstünde bloğu yetkilileri Kuşadası limanın dünyadaki en güvenli limanlardan biri olduğunu belirttiler.


20 Aralık'ta Meksika, Cozumel limanında Carnival şirketine ait Carnival Glory'nin aynı şirkete ait Carnival Legend ile çarpıştıktan sonra dünyanın en büyük yolcu gemilerinden biri olan yepyeni MSC Grandiosa, İtalya'nın Palermo şehrinde limana yanaşmaya çalışırken bir iskeleye çarpması ile fırtınanın denizlerde oluşturduğu riskin bir kez daha gözler önüne serildiğini belirten Su Üstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, "Geminin arka tarafı hasar görürken, Palermo rıhtımında da hasar oluştu. Olay 30 Aralık sabah saatlerinde meydana geldi. Talihsiz kazaya rağmen gemi daha sonra sorunsuz bir şekilde demirledi. Kaptan ve mürettebatın tecrübesi ile pek çok zaman hissedilmeyen fırtına zaman zaman kazalara neden olabiliyor" dedi. - AYDIN

Kuşadası, İtalya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:46 Kaynak: İHA
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