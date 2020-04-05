Fırtınanın harap ettiği serayı gören çiftçi "Bittik ağabey" diye bağırdı

Antalya'da etkili olan fırtına seraları yerle bir etti

ANTALYA - Antalya'da etkili olan fırtına Kaş'ın bir çok mahallesindeki seralarda hasara sebep oldu. Seralarını gören bir çiftçi "Bittik ağabey" diye üzüntüsünü dile getirdi

Dün akşam saatlerinden itibaren Antalya'da fırtına etkili oldu. Antalya'nın Kaş ilçesinde görülen şiddetli fırtınada çok sayıda sera zarar gördü. Kaş'ın sera bölgesi olan Yeşilköy, Kınık, Ova, Çavdır ve diğer mahallelerde fırtınadan dolayı saraların naylonu yırtıldı. Bir cam sera ise büyük zarar gördü Serasının halini gören bir çiftçi büyük bir üzüntü içinde "bittik ağabey" diye isyan etti.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Kaş Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespiti için bölgeye geçtikleri öğrenildi.