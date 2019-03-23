Fıstık Çamının Geleceğine İmza

Türkiye Ormancılar Derneği ile protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi, bölge ekonomisi için büyük önem taşıyan kozalak verimliliğini yeniden artırmanın yollarını arayacak.

Bergama - Kozak bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından çam fıstığında üretimin giderek düşmesi, yöre ekonomisini ve geçimini sadece bu ürün ile sağlayan orman köylülerini olumsuz yönde etkiliyor. 2009 yılından bu yana fıstık çamlarında kademeli olarak artmaya başlayan verim düşüklüğü, TBMM gündemine taşınmasına rağmen yetkili kurumlar tarafından çözüm üretilemeyince, devreye İzmir Büyükşehir Belediyesi girdi. Sorunun nedenlerinin tespiti ve çözüm yollarının araştırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ormancılar Derneği arasında protokol imzalandı. Başkan Kocaoğlu'nun makamında gerçekleşen buluşmada Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi - Türkiye Ormancılar Derneği Yöne tim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sezgin Özden ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan da hazır bulundu.

İki istasyon kurulacak

Hazırlanan protokolü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Çetin birlikte imzaladı. Protokol kapsamında, Kozak yöresindeki fıstık çamı ağaçlarında bulunan kozalak verimindeki düşüş araştırılarak gerekli tedbirlerin alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve orman köylülerine bilimsel tespitler sunulacak. Bilimsel araştırmaların ardından sorunun çözümüne ilişkin izlenecek yöntem belirlenecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede belirlenecek yerlere iki adet meteoroloji ve aktif hava kirliliği örnekleme istasyonu kurulacak. Ormancılar Derneği, istasyonların işletimini belediyenin görevlendirdiği teknik personelle birlikte sağlayacak. Proje süresince toprak ve kozalak ile yağış suyu örnekleri alınacak. Bö ;lgedeki böcek, mantar gibi zararlılar incelenecek. Dernek 6 ayda bir araştırmaların genel gidişatı ile ilgili bir rapor hazırlayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sunacak. Proje sonunda analiz ve değerlendirmeler ile çözüm önerilerini içeren bir sonuç raporu oluşturulacak. Elde edilen veriler ise bilimsel yayına dönüştürülecek.