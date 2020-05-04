Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, nisanda aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,66 ile çeşitli mal ve hizmetlerde kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Nisanda bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 4,66 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşirken, bu grubu yüzde 4,08 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla nisanda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 1,83 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Bu grubu yüzde 1,23 ile haberleşme, yüzde 0,67 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0,32 ile konut grubu takip etti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 31,32 ile alkollü içecekler ve tütün ana harcama grubunda görüldü. Bunu yüzde 20,34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,52 ile konut izledi. Bu dönemde sağlıkta yüzde 12,86, lokanta ve otellerde yüzde 12,55, eğitimde yüzde 12,35 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 1,55 ile haberleşme, yüzde 4,90 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4,91 ile eğlence ve kültür ve yüzde 5,54 ile ulaştırma oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 61'inin ortalama fiyatında değişim olmazken, 87'sinin ortalama fiyatında düşüş, 270'inin ortalama fiyatında ise artış görüldü.

Ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler 2,53 11,28 Alkollü içecekler ve tütün 0,02 31,32 Giyim ve ayakkabı 4,08 4,90 Konut -0,32 14,52 Ev eşyası 1,09 6,06 Sağlık 0,53 12,86 Ulaştırma -1,83 5,54 Haberleşme -1,23 1,55 Eğlence ve kültür -0,67 4,91 Eğitim 0,34 12,35 Lokanta ve oteller 0,12 12,55 Çeşitli mal ve hizmetler 4,66 20,34

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,11, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,18 arttı.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, nisanda aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,11 ile "İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç 0,64 12,25 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 1,11 11,27 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç 1,04 9,93 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç 0,50 10,78 Alkollü içecekler ve tütün hariç 0,91 10,04 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç 1,04 8,69

(Sürecek)