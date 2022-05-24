Fiyatı üzebilir: GeForce Now, 24 saatlik Premium paketini geri getirdi! - Son Dakika
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Fiyatı üzebilir: GeForce Now, 24 saatlik Premium paketini geri getirdi!

24.05.2022 00:36
Fiyatı üzebilir: GeForce Now, 24 saatlik Premium paketini geri getirdi!

NVIDIA tarafından sunulan GeForce Now bulut oyun sistemi, 24 saatlik Premium paketini ülkemizde tekrar kullanıma sundu.

NVIDIA tarafından sunulan bulut oyun servisi GeForce Now, 15 Mart 2021 tarihi itibariyle Beta sürecini tamamladı ve ülkemizde hizmete girdi. Şimdi ise bir süre önce Türkiye'de erişime kapattığı 24 saatlik Premium paketini tekrar hizmete sundu. İşte detaylar…

İşte GeForce Now 24 saatlik Premium paketinin fiyatı

NVIDIA ve Turkcell işbirliği ile Türkiye'ye gelen GeForce NOW bulut oyun hizmeti bir yılı aşan süredir oyuncular tarafından kullanılıyor. Fakat oyun hizmeti dediğimiz zaman Game Pass ve PS Plus gibi hizmetlerle karıştırılmaması gerekiyor.

PlayStation sahipleri tüm oyunları ücretsiz deneyebilecek!

NVIDIA tarafından sunulan bu hizmetin asli amacı Uzaktaki güçlü donanıma sahip bir bilgisayarın hızlı internet bağlantısıyla yönlendirilmesi ve bilgisayardan gelen görüntünün oyuncuya aktarılmasıdır. Yani düşük performanslı bir telefon, tablet veya bilgisayarınız olsa bile, iyi bir internet bağlantısı sayesinde en iyi grafiklere sahip oyunları bile oynayabiliyorsunuz.

Fiyatı üzebilir: GeForce Now, 24 saatlik Premium paketini geri getirdi!

Fakat bu oyunlar size ücretsiz olarak sunulmuyor. Yine kendi hesaplarınızı ve buradaki oyunlarınızı kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir nevi NVIDIA'nın en güçlü bilgisayarlarını size geçici süreyle tahsis ettiğini ve o cihazlarda çalıştırdığınız oyunların sizin ekranınıza düşük gecikme ile yansıtıldığını düşünebiliriz.

Yeni 24 saatlik Premium paketinin de arasında bulunduğu fiyatlandırma ise şu şekilde:

PaketlerÖzelliklerFiyatlarPREMIUMÖncelikli Erişim

Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir)

RTX Aktif110 TL/Ay3 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim

Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir)

RTX Aktif240 TL/ 3 AyAVANTAJLI

6 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim

Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir)

RTX Aktif375 TL24 SAATLİK PREMIUMÖncelikli Erişim

Sınırsız Oyna (4 saatte bir oturum yenilenir)

RTX Aktif20 TL1 HAFTALIK PREMIUMÖncelikli Erişim

Sınırsız Oyna (4 saatte bir oturum yenilenir)

RTX Aktif60 TLBASICStandart Erişim

30 Dakikalık Oturum Süresi

Sınırlı KapasiteÜcretsiz

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Kaynak: Shiftdelete

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