fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında düzenlenen fizy Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. "Yılın En Çok Dinlenen Kadın Sanatçısı" ödülünü Sıla alırken, "Yılın En Çok Dinlenen Erkek Sanatçısı" ise Ben Fero oldu.

Turkcell'in açıklamasına göre, fizy'nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle gerçekleştirilen fizy İstanbul Müzik Haftası, 2019'un en iyilerinin açıklandığı fizy Müzik Ödülleri ile başladı.

Gecede açılış konuşması gerçekleştiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, fizy gibi platformlar sayesinde dijitalleşmenin çok değerli olduğunu belirterek, Turkcell olarak servis verdikleri her şeyi dijitalleştirdiklerini aktardı.

Erkan, "Dinleyicilerin mesajlarını takip ediyor ve sadece verileri kullanarak sonuçları bağımsız olarak paylaşıyoruz. Halkımızdan ne geliyorsa biz bunu aktarıyoruz. Bundan da büyük keyif alıyoruz. Bu platformlarda önemliyiz, önemli olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kulandı.

Gecede, fizy verilerine göre en çok dinlenen ve izlenen isimler ödüllendirildi. "Yılın En Çok Dinlenen Kadın Sanatçısı" Sıla oldu. Turkcell Genel Müdürü Erkan'dan ödülünü alan Sıla, "Burada olmak çok kıymetli. Biz şarkıları evde yazıyoruz ama açığa çıkarmak, açığa çıkardıktan sonra da dinlenmesi çok önemli. Layık görüldüğüm için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"Yılın En Çok Dinlenen Erkek Sanatçısı" ödülüne Ben Fero layık görüldü. Geceye daha önce çektiği bir video ile katılarak teşekkürünü ileten Ben Fero adına ödülü Celal Hoplar aldı.

Reynmen ismiyle tanınan Yusuf Aktaş, "Derdim Olsun" şarkısıyla "En Çok Dinlenen Şarkı" ve "En Çok İzlenen Video" kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu. Aktaş'a ödülleri, Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ ile Kral Grup Başkanı Mehmet Akbay verdi. Aktaş, "Ben dijitalin var ettiği biri olarak sizlerin karşısında bu ödülü almaktan gurur duyuyorum. Herkes dijitalde bir şey yapabilsin istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Yılın En Çok Dinlenen Düet" ödülü "İçimdeki Sen" şarkısıyla Bilal Sonses ve Tuğçe Kandemir'e gitti. İkili ödülünü Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar'dan aldı.



En çok dinlenen grup Pinhani oldu

Pinhani ise "En Çok Dinlenen Grup" ödülünün sahibi oldu. Ödülünü Milyon Fest ve Milyon Yapım'ın kurucusu Umut Kuzey'den alan grup, "İnsanların rahat ve özgürce müzik dinlemelerini sağladıkları için fizy platformuna teşekkür ederiz. Dinlenildiğimizi bilmek güzel ama bu kadar fazla insanın bizi dinlediğini bilmek daha güzel." ifadesini kullandı.

Yılın En Çok Dinlenen Albümü kategorisinde "Aşık" isimli albümüyle Ebru Gündeş ödüle layık görüldü. Ödülü, Gündeş adına basın danışmanı Önder Sarıahmetoğlu, TV programcısı ve gazeteci Cengiz Semercioğlu'ndan aldı.

"Yılın En Çok Aranan Sanatçısı" Ahmet Kaya olurken, ödülü eşi Gülten Kaya'ya yapımcı ve yönetmen İzzet Öz takdim etti. Kaya, "Yokluğunun 19. yıl dönümünde, onun yine en çok aranan sanatçı ödülü alması benim için çok onur verici." değerlendirmesinde bulundu.

fizy verilerine göre platform üzerinden Yılın En Çok Paylaşılan Şarkısı, Merve Özbey'in "Yaramızda Kalsın" şarkısı oldu. Özbey ödülünü fizy Pazarlama Müdürü Dicle Yücelen'den aldı.



Gecenin son ödülü ise bu yıl 40. sanat yılını kutlayan Yeni Türkü'ye verildi. Ödülü, organizatör ve yapımcı Ahmet San'dan alan Yeni Türkü, "40 yıl geçince insan ne diyeceğini şaşırıyor. Bu onuru bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.