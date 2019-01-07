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Şanlıurfa' nın Suruç ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
' nın Suruç
ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:46 Kaynak: DHA
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