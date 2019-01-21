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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart seçimleri için partisinin 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını açıkladı.
MHP
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, 31 Mart seçimleri için partisinin 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:19 Kaynak: DHA
Son Dakika! MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
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