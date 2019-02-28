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DHA: Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili soruşturmada; tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile siyasetçiler, bürokratlar, TCDD'nin üst yönetimi yer alan kişilerle ilgili kavuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.
DHA
: Çorlu
'daki tren kazasıyla ilgili soruşturmada; tren şefi Hüseyin Kahraman
, makinistler Halil Altınkaya
ve Suat Şahin
ile siyasetçiler, bürokratlar, TCDD'nin üst yönetimi yer alan kişilerle ilgili kavuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:44 Kaynak: DHA
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