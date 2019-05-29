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1 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcı Faruk Kaymakçı AB raporuna ilişkin: "Türkiye raporda yer alan makul ve turarlı eleştileri not edecektir.

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Dışişleri Bakan Yardımcı Faruk Kaymakçı AB raporuna ilişkin: "Türkiye raporda yer alan makul ve turarlı eleştileri not edecektir. Ancak raporda  yer alan haksız ve orantız eleştirileri ise kabul etmemiz mümkün değil. AB kendi iç sorunlarından kaynaklanan ön yargıları nedeniyle ülkemize maalesef tarafsız yaklaşamamakta ve Türkiye'deki mevcut durumu doğru tespit edememektedir. " 


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:22 Kaynak: DHA
Kaymakçı, Türkiye, Avrupa Birliği, Güncel
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