Son Dakika Haberleri: TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: "Bunun kabul edilecek bir tarafı yok."
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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: "Bunun kabul edilecek bir tarafı yok."

1 saat önce

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay: Enflasyonun bizim hesabımıza göre 17 olduğu yerde bize diyorlar ki; yüzde 5. Bunun kabul edilecek bir tarafı yok.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay:

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay: Enflasyonun bizim hesabımıza göre 17 olduğu yerde bize diyorlar ki; yüzde 5. Bunun kabul edilecek bir tarafı yok.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
Ergün Atalay, Güncel
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