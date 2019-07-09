TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: "Bunun kabul edilecek bir tarafı yok."
1 saat önce
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay: Enflasyonun bizim hesabımıza göre 17 olduğu yerde bize diyorlar ki; yüzde 5. Bunun kabul edilecek bir tarafı yok.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay: Enflasyonun bizim hesabımıza göre 17 olduğu yerde bize diyorlar ki; yüzde 5. Bunun kabul edilecek bir tarafı yok.
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