Bahçeli: Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır - Son Dakika

Bahçeli: Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır.

Bahçeli: Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Türk Tabipleri Birliği yeni tip koronavirüs kadar tehlikelidir ve gereği acilen yapılmalıdır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, gazetecilerin "Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasıyla ilgili çağrınız gündemin en çok konuşulan konu başlıklarından birisi oldu. Bu çağrınız farklı değerlendirmelere ve eleştirilere yol açtı. Son gelişmeler çerçevesinde görüşlerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine yazılı açıklamada bulundu. Vahim bir salgınla mücadele ettiklerini, her gün insanların hayatını kaybettiğini belirten Bahçeli, vaka sayısının giderek tırmandığını, yoğun bakımdaki hasta sayısının arttığını belirtti.

'TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ KORKU AŞILIYOR'Buna karşılık hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının insanüstü bir emek sarf ettiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti: "İnsani ve vicdani değerlere haiz hiçbir insanımız Covid-19 hastalığının yayılmasını istemez. Bunu temenni etmez. Hükümet canla, başla, samimiyetle habis virüse karşı direniyor, bütün imkanlar seferber ediliyor. Sağlık Bakanımız çok başarılı. Fedakar hekimlerimiz ve sağlık personelimiz özveriyle felaketin önünü kesmeye uğraşıyorlar. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının ihlal edilmesinden kaynaklı risk ve tehditler yoğunlaştıkça elbette kaybımız ve kaygımız çoğalıyor. Türkiye'nin böylesi kırılgan bir döneminde sağlık kuruluşlarında siyah kurdele takmanın ne manası var? Kime faydası var? Hükümeti ve devleti hedef alarak 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' temalı karanlık ve maksatlı eyleme niye ihtiyaç duyuluyor? Nereye varılmak isteniyor? Salgından toplumsal hareketlenme mi arzulanıyor? Bunları millet adına sormak en tabii hakkımız. Türk Tabipleri Birliği sürekli korku aşılıyor. Vatandaşlarımızı telaşa sürüklüyor! Hekimlerimiz arasına nifak sokuyor. Güvensizliği yayıyor. Yani virüsün eksik bıraktığını tamamlamayı amaçlıyorlar. Bu ihanet odağının hiçbir açıklaması kalpleri ferahlatmıyor. Milletimizin yüreğine su serpmiyor! Saklamaya, gizlemeye tevessül etmek nafiledir, çünkü yalın gerçekler ortadadır."'YÖNETİCİLERİNDEN HESAP SORULMALI'Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin salgın döneminde 'yandık, bittik, tükendik' şeklinde karamsarlık yaydığını belirterek, "Adı Türk olan, gerçekte bölücülüğün ve terörizmin saklandığı karanlık oluşum olan bu birliğin milletimizin ne bir özlemini ne de hedef ve hayallerini paylaştığı vakidir. 16 Eylül'de Twitter'den yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur: Bu Birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır. Bakıyorum ki, malum medya organları, kalemini satmış sözde yazar çizer taifesi bizi eleştiriyor. Hepsi birden ağız birliği yapmışlar, Milliyetçi Hareket Partisi'ne nefret kusuyorlar! Mayalarının ve mizaçlarının gereğini yapıyorlar. Yine CHP'den İP'e, HDP'den marjinal partilere kadar Türk Tabipleri Birliği'nin tetikçiliğine heveslenen siyasi çıkarcıları da aziz milletimiz ibretle takip ediyor. Hevesleri beyhude, çabaları boşuna. Türk Tabipleri Birliği'nin derdi hastalarımızın şifa bulması, tedavi edilmeleri, insan ve toplum sağlığının güvenceye kavuşması falan değil. Bunların asıl meselesi acaba surda gedik açabilir miyiz, sorusuna cevap aramaktır" ifadesini kullandı.'GEREĞİ ACİLEN YAPILMALI'"Şehidi bilmeyen, bayrağı bilmeyen, milli ve manevi değerlere yabancılaşmış bir birliğin neresini tasvip edeceğiz?" diyen Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kokuşmuşlara millet hesap soracaktır. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Haklıyız, haktan ve halktan yanayız. Bugünden geçerli olmak üzere, Başkanlık Divanı üyesi bir arkadaşımızın başkanlığında bir heyet teşekkül etmiştir. Bu heyet marifetince Türk Tabipleri Birliği'nin dünü, bugünü, bütün fiili ve eylemleri incelenecek, gerekirse hazırlanacak dosya Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilecektir. Ümidimiz, kirli çamaşırların ortaya çıkmasıdır. HDP'nin yanında hizaya giren Türk Tabipleri Birliği Başkanı'na destek amacıyla telefon kuyruğuna girenler bize göre kendilerine yakışanı yapmıştır! Biz millet ne diyorsa onu söylüyoruz. Türkiye'ye husumet besleyen mihraklara da her zeminde karşı çıkacağız. Diyeceğim odur ki, Türk Tabipleri Birliği yeni tip koronavirüs kadar tehlikelidir. ve gereği acilen yapılmalıdır."

ANKARA, -


Türk Tabipleri Birliği, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçeli: Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır - Son Dakika

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