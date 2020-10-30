Bakan Kurum'dan Ege Denizi'ndeki deprem açıklaması: Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programını iptal edip, İzmir'e gitmeden önce depreme ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum, İzmir'de 5 binanın yıkıldığının bilgisini aldıklarını ifade ederek, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu söyledi. Bakan Kurum, "5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Valiliğimiz bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimleri İzmir ve ilçelerine yönlendirildi. Tüm ekiplerimiz seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İlgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşımızı, enkaz çalışması yapıp yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Tüm İzmirimize, tüm Türkiyemize geçmiş olsun" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programını iptal edip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

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