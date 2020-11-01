Fuat Oktay'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

ANKARA, -