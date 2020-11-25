MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
25.11.2020 09:30
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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