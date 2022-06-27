FLO Bayram Koleksiyonu'yla konforu adımlara taşıyor - Son Dakika
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FLO Bayram Koleksiyonu'yla konforu adımlara taşıyor

27.06.2022 10:47
FLO Bayram Koleksiyonu'yla konforu adımlara taşıyor

FLO, birbirinden farklı model ve seçenekleriyle bu bayrama da renk katmaya hazırlanıyor.

FLO, birbirinden farklı model ve seçenekleriyle bu bayrama da renk katmaya hazırlanıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, FLO, bu bayramda da her yaşa ve farklı tarzlara hitap eden birbirinden zevkli ayakkabı çeşitlerini bir arada sunuyor. Sezon trendlerini yansıtan modeller kadın, erkek ve çocukların adımlarına renk katıyor.

Topuklu ayakkabıdan babete, sandaletten terliğe, sneakerdan loafera birçok modelin yer aldığı kadın koleksiyonu; siyah, beyaz, bej, pudra, lila ve pembe renkleriyle öne çıkıyor.

Sneakerlar, sandaletler ve terlikler sportif giyinmeyi sevenler için idealken; topuklu terlikler ve önü arkası açık topuklu modeller, şıklığından ödün vermeyen kadınların tercihi oluyor.

FLO'nun hem klasik hem de casual erkek koleksiyonu, her zevke hitap eden modelleriyle göz dolduruyor. Süet, rugan ve mat dokuların yer aldığı koleksiyonda loafer, klasik ve spor ayakkabılar yer alıyor. Bayram kombinlerine rahatlık katan modeller, erkeklerin gözdesi oluyor.

FLO çocuk koleksiyonu, tüm çocukları rengarenk ve eğlenceli ayakkabılarla buluşturuyor. Pembe, beyaz, lila, siyah ve lacivert renkleriyle öne çıkan sandalet ve spor ayakkabı alternatifleri bayram havasını tüm enerjisiyle yansıtıyor.

FLO'nun Bayram Koleksiyonu'nda yer alan modellerini görebilmek için FLO mağazaları veya www.flo.com.tr ziyaret edilebiliyor.

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Kaynak: AA

Flo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FLO Bayram Koleksiyonu'yla konforu adımlara taşıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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