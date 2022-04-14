Florida Valisi DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajı yasaklayan yasayı imzaladı - Son Dakika
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Florida Valisi DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajı yasaklayan yasayı imzaladı

14.04.2022 20:13
Florida Valisi DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajı yasaklayan yasayı imzaladı

ABD'de kürtaj tartışmaları devam ederken Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajın yasaklanmasını öngören yasayı imzaladı.

ABD'de kürtaj tartışmaları devam ederken Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajın yasaklanmasını öngören yasayı imzaladı.

DeSantis, Florida eyaletinin başkenti Tallahassee'de bir kilisede düzenlediği imza töreninde, "Bu yasa, eyaletimizde bir nesildir hayatları korumaya yönelik imzalanmış en önemli yasadır." değerlendirmesinde bulundu.

Gebeliğin 15. haftasından itibaren kürtajı yasaklayan yasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Söz konusu tasarı, annenin hayati tehlikesi olması, gebeliğin ciddi yaralanmalara yol açması ya da bebekte anormallikler olması gibi istisnai durumlarda 15. haftadan sonra da kürtaja izin veriyor.

Beyaz Saray'dan "Kadınlarımızın anayasal hakları saldırı altında" açıklaması

DeSantis'in imzaladığı yasaya Demokrat kanattan tepkiler yükselirken Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre'de bu konuda Biden'ın uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Jean-Pierre, "Kadınlarımızın anayasal haklarının tüm ülkede saldırı altında olduğunu biliyoruz. Biden-Harris yönetimi, kadın haklarına yönelik bu saldırıları yanıtlamak için elinden geleni yapıyor." ifadesini kullandı.

ABD'de daha önce Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde hamileliğin belirli bir haftasından sonra kürtajın yasaklanmasına yönelik imzalanan yasalar tepkilere yol açmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Florida Valisi DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajı yasaklayan yasayı imzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Florida Valisi DeSantis, gebeliğin 15. haftasından sonra kürtajı yasaklayan yasayı imzaladı - Son Dakika
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