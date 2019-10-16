FMV Işık Okulları, sezonun ilk Kültür Konferansı'nda Sevinç Atabay'ı ağırlayacak

Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay, 18 Ekim Cuma FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü'nde, ''Hibrit" İnsan ve Eğitim konulu bir konferans verecek.

FMV Işık Okulları tarafından 6 yıldır gerçekleştirilen ve bugüne kadar iş dünyasından bilim insanına, yazardan siyasetçiye kadar pek çok farklı önemli ismi, dinleyicilerle buluşturan Kültür Konferansları'nın bu eğitim öğretim yılındaki ilk konuğu Sevinç Atabay olacak.

1980 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunda göreve başlayan Sevinç Atabay, 1991-1993 yılları arasında Eğitim Ataşesi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmuş, Talim ve Terbiye Kurulu'nda Program Geliştirme Dairesinde, yabancı dil programlarının geliştirilmesi ve uygulanması, erken yaş dil öğrenim metodlarının geliştirilmesi gibi alanlarda görev yapmış ve Kitap Yazım Komisyonları'nda Başkanlık yapmıştır. Atabay, 2000-2006 yılları arasında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde Topluluk Programları Genel Koordinatörü olarak ve AB'nin eğitim politikalarının tanıtılması alanlarında çalışmış, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğinden ve AB Genel Sekreterliğindeki kamu hizmetlerinden 2006 yılında emekli olmuştur. Halen Türk Eğitim Derneği ve TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü olarak görev yapan Atabay'ın, Avrupa Birliğinin anlaşılması için oluşturulan AB Takımını, TÜSİAD Eğitim Komisyonu, TOBB Eğitim Meclisi ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarındaki üyeliklerinin yanı sıra Genç Liderler Akademisinde (Young Guru Academy) Hayal Ortaklığı bulunmaktadır. Atabay'ın İngilizce öğretimi ve AB eğitim politikaları konularında yayınları(e-Ülke-e-Avrupa 2005, Avrupa Birliği Eğitim Programları, Comenius-Okul Eğitimi, 6. Çerçeve Programı Türkiye'ye Ne Getirir?, Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Eğitim, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Avrupa Birliği Eğitim Politikaları) ile yayımlanmış birçok makalesi (Genç Kuşakları Anlamak Y ve Z, Mekan ve Mimarinin Eğitimde Başarıya Etkisi, Oyun ve Öğrenme, Eğitimde İnovasyon, Hibrit İnsan'a Doğru) bulunmaktadır.

Katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğu konferans, 18 Ekim Cuma günü saat 18:00'de FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü, Sacit Öncel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. 6 yıldır süren FMV Kültür Konferanslarına daha önce Nedim Gürsel, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Ayşe Kulin, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ersin Özince, Özden İnönü Toker, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Onur Öymen, Prof. Dr. Nihat Berker, Zülfü Livaneli gibi isimler konuşmacı olarak katıldı.