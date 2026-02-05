Foça'da 6 Şubat Depreminde Yaşamını Yitirenler Anılacak - Son Dakika
Foça'da 6 Şubat Depreminde Yaşamını Yitirenler Anılacak

05.02.2026 15:17
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yılında, Foça’da düzenlenecek anma programında, depremde yaşamını yitiren Mora ailesi fertleri ve tüm deprem şehitleri Mora Parkı’nda saygıyla anılacak.

(İZMİR) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yılında, Foça'da düzenlenecek anma programında, depremde yaşamını yitiren Mora ailesi fertleri ve tüm deprem şehitleri Mora Parkı'nda saygıyla anılacak.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açarak, binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremlerin üçüncü yılında, İzmir'in Foça ilçesinde anma programı düzenlenecek.

Programda, Foça'lı Mora ailesinin depremde hayatını kaybeden fertleri Melis Mora Kılıç, Kemal Kılıç ile Demir ve Yaman Kılıç başta olmak üzere, depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlar anılacak. Anma etkinliği, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00'de Atatürk Mahallesi 107. Sokak'ta bulunan Mora Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Programda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulması ve anma konuşmalarının ardından etkinlik, depremde kaybedilen canları anmak ve toplumsal hafızayı canlı tutmak amacıyla düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

