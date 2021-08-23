Foça'da 8 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Foça'da 8 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Ağustos saat 01.13'te Foça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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