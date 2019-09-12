Son Dakika Haberleri: Foçalı Özden Aydın vücut geliştirmede Türkiye 2.'si oldu
Son Dakika Spor Haber

Foçalı Özden Aydın vücut geliştirmede Türkiye 2.'si oldu

49 dakika önce

Foçalı sporcu Özden Aydın (26), Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Türkiye 2.'si oldu.

Foçalı Özden Aydın vücut geliştirmede Türkiye 2.'si oldu, System.String[]

Foçalı sporcu Özden Aydın (26), Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Türkiye 2.'si oldu. Aydın, Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek için federasyonun nihai değerlendirmesini bekliyor.


Özden Aydın; Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Antalya Expo Center salonlarında düzenlenen ANFAŞ Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası'na Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Büyük Erkekler 100 Kg Ağır Sıklet kategorisinde katıldı. Yarışmadaki performansıyla aynı kategoride yer alan 10 sporcu arasından sıyrılarak 2.'liği elde etti. İzmir'i ve yaşadığı ilçeyi başarıyla temsil etmekten büyük gurur duyduğunu belirten Özden Aydın, hedefinin ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etmek olduğunu söyledi. Özden Aydın, "65 kategoride 700 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası'da İzmir'i ve yaşadığım ilçe Foça'yı temsil ettim. 2. olmanın mutluluğunu yaşadım. Şimdi hedefim önümüzdeki dönemde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda milli formayla bayrağımızı göndere çektirmek" dedi. - İZMİR

Özden Aydın, Antalya, Türkiye, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, İmamoğlu'nu Strasbourg'a davet etti
Merve Sanay, koltuk altı fotoğrafıyla isyan ettirdi! Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğunun ifadesi: Başını 20 kez zemine vurdum, öldürmek istedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 10:47:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Foçalı Özden Aydın vücut geliştirmede Türkiye 2.'si oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]