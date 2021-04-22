FOÇALILARDAN TEKLİF VERME SÜRECİ TAMAMLANAN 'FOÇA TATİL KÖYÜ' İÇİN 'TURİZM' AMAÇLI KULLANILSIN ÇAĞRISI - Son Dakika

FOÇALILARDAN TEKLİF VERME SÜRECİ TAMAMLANAN 'FOÇA TATİL KÖYÜ' İÇİN 'TURİZM' AMAÇLI KULLANILSIN ÇAĞRISI

22.04.2021 19:13

İZMİR'in Foça ilçesindeki Foça Tatil Köyü için Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4'üncü kez çıkılan ihalede teklif verme süreci 20 Nisan'da sona erdi.

İZMİR'in Foça ilçesindeki Foça Tatil Köyü için Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4'üncü kez çıkılan ihalede teklif verme süreci 20 Nisan'da sona erdi. Sürecin tamamlanmasının ardından Foçalılar tesisin yeniden turizm amaçlı olarak kullanılması yönünde tercih yapılması için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden olan Foça Tatil Köyü, 1967 ile 2005 yılları arasında hizmet verdi. Türkiye ve dünyadan birçok ünlü ismi ağırlayan tatil köyünün 2005 yılında kapatılmasının ardından özelleştirilmesi için daha önce 3 kez ihaleye çıkıldı. 2006 ve 2018 yıllarında yapılan ihaleleri kazanan şirketlere Özelleştirme İdaresi'nce tahsis yapılmadığından ihaleler iptal edildi. 2010 yılında açılan ihaleye ise teklif veren olmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 Şubat 2021 tarihinde, resmi web sitesinde Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirileceğini ve konuya ilişkin ilanın resmi gazetede yayınlandığını duyurdu. İlan edilen ihale sürecinde teklif verme aşaması geçen 20 Nisan Salı günü tamamlandı. Teklif veren sayısı hakkında resmi açıklama yapılmadı.

BELEDİYE MECLİSİNDE YER ALAN TÜM PARTİLERİN ÜYELERİ KATILDI

Teklif sürecinin tamamlanmasının ardından çoğunluğu turizmcilerden oluşan Foçalılar, Tatil Köyü girişinde toplanarak Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz tarafından yapılan basın açıklamasına katıldı. Basın açıklamasına bazı CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz, Foça Belediye meclisinde yer alan tüm partilerin belediye meclis üyeleri, bazı vakıf ve sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar da destek verdi.

'TATİL KÖYÜ FOÇA İÇİN BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR'

1966 yılında yatırımı tamamlanarak Foça'nın en güzel koylarından birinde hizmete açılan Foça Tatil Köyü, bilinen adı ile 'Fransız Tatil Köyü-Club Med'in Foça'nın turizmde gelişmesini doğrudan etkilediğine vurgu yapan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, yıllardır kapalı duran tesisin, turizm işletmeciliğini bilen, deneyim sahibi yatırımcılar eliyle yeniden kapılarını açmasını istediklerini söyledi. Başkan Gürbüz, 800 yataklı bu tesis Foça'nın bacasız sanayisine çok katkı sağlamış; Foça'nın ekonomisine ve esnafına da gelir kapısı olmuştur. Ayrıca çok sayıda Foçalı çalışmaya başlamış, meslek sahibi olmuştur. Foça'da halen bu tatil köyünden emekli olmuş çok sayıda insan bulursunuz. Kapanan tesis için zaman zaman ihaleler açılmış olsa da sonuç alınamamış iptal olmuştur. 49 yıllığına işletme hakkı devriyle özelleştirme ihalesine çıkacak olan tesisin ihale şartnamesinde, koruma kurulu kararı ile turizm amaçlı işletilecek olması en önemli güvencedir. İhale sonrasında da Foçalılar olarak konunun takipçisi olacağız. Beklentimiz; yıllardır kapalı duran bu tesisin, turizm işletmeciliğini bilen, deneyim sahibi yatırımcıların ihaleye katılımları sağlanıp kapılarının açılması ve Foça'mızın yeniden bir turizm destinasyonu haline gelmesidir. Foça Tatil Köyü kentimiz için bir turizm tesisinden daha fazla anlam taşımaktadır dedi.

FOÇALILARDAN TEKLİF VERME SÜRECİ TAMAMLANAN 'FOÇA TATİL KÖYÜ' İÇİN 'TURİZM' AMAÇLI KULLANILSIN ÇAĞRISI
FOÇALILARDAN TEKLİF VERME SÜRECİ TAMAMLANAN 'FOÇA TATİL KÖYÜ' İÇİN 'TURİZM' AMAÇLI KULLANILSIN ÇAĞRISI
FOÇALILARDAN TEKLİF VERME SÜRECİ TAMAMLANAN 'FOÇA TATİL KÖYÜ' İÇİN 'TURİZM' AMAÇLI KULLANILSIN ÇAĞRISI
FOÇALILARDAN TEKLİF VERME SÜRECİ TAMAMLANAN 'FOÇA TATİL KÖYÜ' İÇİN 'TURİZM' AMAÇLI KULLANILSIN ÇAĞRISI
FOÇALILARDAN TEKLİF VERME SÜRECİ TAMAMLANAN 'FOÇA TATİL KÖYÜ' İÇİN 'TURİZM' AMAÇLI KULLANILSIN ÇAĞRISI
FOÇALILARDAN TEKLİF VERME SÜRECİ TAMAMLANAN 'FOÇA TATİL KÖYÜ' İÇİN 'TURİZM' AMAÇLI KULLANILSIN ÇAĞRISI
FOÇALILARDAN TEKLİF VERME SÜRECİ TAMAMLANAN 'FOÇA TATİL KÖYÜ' İÇİN 'TURİZM' AMAÇLI KULLANILSIN ÇAĞRISI
FOÇALILARDAN TEKLİF VERME SÜRECİ TAMAMLANAN 'FOÇA TATİL KÖYÜ' İÇİN 'TURİZM' AMAÇLI KULLANILSIN ÇAĞRISI
FOÇALILARDAN TEKLİF VERME SÜRECİ TAMAMLANAN 'FOÇA TATİL KÖYÜ' İÇİN 'TURİZM' AMAÇLI KULLANILSIN ÇAĞRISI
FOÇALILARDAN TEKLİF VERME SÜRECİ TAMAMLANAN 'FOÇA TATİL KÖYÜ' İÇİN 'TURİZM' AMAÇLI KULLANILSIN ÇAĞRISI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Hisarcık, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FOÇALILARDAN TEKLİF VERME SÜRECİ TAMAMLANAN 'FOÇA TATİL KÖYÜ' İÇİN 'TURİZM' AMAÇLI KULLANILSIN ÇAĞRISI - Son Dakika


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