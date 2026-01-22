Folkart Gayrimenkul Buluşmaları Başladı - Son Dakika
Folkart Gayrimenkul Buluşmaları Başladı

Folkart Gayrimenkul Buluşmaları Başladı
22.01.2026 12:31
Folkart, emlak profesyonelleriyle buluşarak sektörel diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor.

FOLKART, gayrimenkul sektöründeki güncel dinamikleri emlak profesyonelleriyle birlikte değerlendirmek, 'ortak akıl' kültürünü güçlendirmek ve sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmek amacıyla Folkart Gayrimenkul Buluşmaları'nı başlattı. Yeni platformun, geliştirici ile sahadaki profesyonelleri aynı zeminde buluşturarak sektörel diyaloğu güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Folkart, gayrimenkul sektöründeki güncel gelişmeleri birlikte değerlendirmek, sektör profesyonelleri arasında 'ortak akıl' kültürünü güçlendirmek ve Folkart ile emlak profesyonelleri arasında uzun vadeli ve karşılıklı değer üreten iş birlikleri oluşturmak amacıyla, emlak profesyonellerini bir araya getiren 'Folkart Gayrimenkul Buluşmaları'nı başlattı. Folkart Orion Deneyim Ofisi'nde gerçekleştirilen ilk toplantıya Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, Folkart Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sancak, Folkart Satış Koordinatörü Gökhan Ötenbülbül konuşmacı olarak katıldı.

TOPLANTILAR SÜRECEK

Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, bu yeni adımı atmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Gayrimenkul Buluşmalarının temel amacının; saha deneyimi güçlü emlak profesyonelleri ile Folkart'ın proje geliştirme ve markalı konut alanındaki birikimini aynı zeminde buluşturmak olduğunu ifade etti. Sancak, sürdürülebilir ve düzenli şekilde devam edecek toplantıların, Folkart ile emlak profesyonelleri arasında uzun vadeli ve karşılıklı değer üreten yeni iş birliği modellerinin gelişmesine zemin hazırlayacağını söyledi. Sancak, Folkart Gayrimenkul Buluşmaları'nın etkin ve verimli olması amacıyla gruplar halinde sürdürüleceğinin altını çizdi.

EMLAK PROFESYONELLERİ BULUŞMALARDAN MEMNUN

Folkart'ı 'Hayat buna değer' vizyonuyla 20 yıl önce sektörün lideri olma hedefiyle kurduklarını hatırlatan Metin Sancak, amaçlarının yeni iş birliği modelleri geliştirmek, şirketlerinin tecrübelerini sektöre yansıtmak ve paydaşları olarak gördükleri emlak profesyonellerinin görüşlerini almak olduğunu vurguladı. Her yeni projede nitelik ve estetik anlayışını ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Sancak, bu buluşmalar zincirini de aynı yaklaşımın doğal bir uzantısı olarak değerlendirdiklerini söyledi. Toplantıya katılan emlak profesyonelleri ise bu buluşmaların kendileri açısından yalnızca proje tanıtımı değil; piyasa dinamiklerini doğrudan geliştiriciyle birlikte değerlendirme, sahadan gelen deneyimleri paylaşma ve daha sağlıklı iş birlikleri geliştirme imkanı sunduğunu ifade ederek buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

SEKTÖRDE SİNERJİ YARATACAK BİR ANLAYIŞ

Metin Sancak, sürdürülebilir biçimde bir araya gelmenin, geliştirici ile sahadaki emlak profesyonelleri arasında yalnızca yeni iş birlikleri değil, aynı zamanda güvene dayalı bir etkileşim zemini oluşturacağına işaret ederek, bunun gayrimenkul sektörüne uzun vadeli ve olumlu bir katkı sunacağını söyledi. Folkart Gayrimenkul Buluşmaları'nı bir proje lansmanı olarak değil; sektörün içinden geçtiği dönemi, piyasa dinamiklerini ve beklentileri birlikte değerlendirmeye imkan tanıyan bir diyalog platformu olarak konumladıklarını ifade eden Sancak, bu yaklaşımın bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirerek sektörde daha sağlıklı bir ortak akıl oluşmasına katkı sağlayacağını vurguladı. İş birliklerini artırmanın ve karşılıklı tecrübe aktarımının bugün her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çeken Sancak, bu buluşmalarla kısa vadeli hedeflerin ötesine geçen, uzun vadeli değer üretimini önceleyen bir anlayışı benimsediklerini kaydetti.

Konuşmasının devamında emlak sektörüne ilişkin değerlendirmelerini veriler ışığında paylaşan Sancak, Folkart'ın İzmir gündemindeki projeleri hakkında da emlak profesyonellerini bilgilendirdi. Toplantıya katılan emlak profesyonelleri ise bu yaklaşımın sektörel etkileşimi güçlendirdiğini ve örnek bir buluşma modeli sunduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Folkart Gayrimenkul Buluşmaları Başladı - Son Dakika

