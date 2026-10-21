Fon soruşturmasında, kritik madde TBMM\'de kabul edildi

Fon soruşturmasında, kritik madde TBMM'de kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti'nin fon teklifinin 3. maddesine ilişkin verdiği önerge TBMM Genelge Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte bloke edilen işlemler de tasfiye kapsamına alındı
AK Parti'nin fon teklifinin 3. maddesine ilişkin verdiği önerge TBMM Genelge Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte bloke edilen işlemler de tasfiye kapsamına alındı
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