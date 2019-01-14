Food Sektör 19 Yaşında

Profesyonel bir ekip tarafından yayınlanan dergi gıda ve gıda teknolojileri konusunda yayın yapan Türkiye'nin önde gelen lider dergisi konumunda bulunuyor.

Katıldığı yurtiçi ve yurtdışı fuarlar ile adından söz ettiren dergi yabancı dillerde hazırladığı özel ilaveler ile Türk firmalarının ihracatına katkı sağlıyor. Sidas Medya'nın yayınladığı dergi, yurtdışında katıldığı fuarlarda, fuarı düzenleyen ülkenin dili ile hazırladığı özel sayılar ile yerli üretici firmaları yurtdışına taşıyor.

2019 yılı içerisinde 15-17 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenecek "25. Azerbaycan Gıda Fuarı"na medya sponsoru olan ve kendi standı ile 7. defa katılacak dergi Azerbaycan Türkçesi ile hazırlayacağı özel "Turkish Exporters" sayısı ile Türk firmalarını Kafkaslara taşıyacak.Geçen yıllarda büyük ilgi gören ilave katılımcı ve ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Son yıllarda uluslararası fuarlara büyük önem verdiklerini belirten Food Sektör Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şakir Sarıçay "Uzun yıllardır gıda yayıncılığı yapıyoruz. Türkiye'deki başarılarımızı yurtdışında da tekrarlıyoruz. Yayınladığımız dergiler, kitaplar ve düzenlediğimiz sempozyumlar ile hem ülkemizde hem de yurtdışında adımızdan söz ettiriyoruz. 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde organizasyonunu üstlendiğimiz Süt Kongresi ile gıda sekörünün önemli kollarından süt sektörünü İzmir'de bir araya getireceğiz"dedi.

Sidas Medya Türkiye'de gıda, perakende sektörüne yönelik yayın yapan "Food Sektör Dergisi" ile birlikte aynı zamanda Uluslararası Hakemli "Akademik Gıda" ve "Seyahat ve Otel İşletmeciliği" Dergilerini de yayınlıyor.