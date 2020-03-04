Formula 1 takımlarından Ferrari'ye karşı bildiri - Son Dakika
Son Dakika Spor Formula 1 takımlarından Ferrari'ye karşı bildiri - Son Dakika Spor

Formula 1 takımlarından Ferrari'ye karşı bildiri

6 saat önce

Formula 1'de 7 takımdan ortak bildiri: "Ferrari ile FIA arasında yapılan anlaşmanın içeriğinin gizlenmesi bizi şoke etti"Ferrari ile motorlarını kullanan Haas ve Alfa Romeo dışındaki takımlar Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point, Alpha Tauri ve Williams'ın ortak...

Formula 1 takımlarından Ferrari'ye karşı bildiri, System.String[]

Formula 1'de 7 takımdan ortak bildiri: "Ferrari ile FIA arasında yapılan anlaşmanın içeriğinin gizlenmesi bizi şoke etti"


Ferrari ile motorlarını kullanan Haas ve Alfa Romeo dışındaki takımlar Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point, Alpha Tauri ve Williams'ın ortak açıklamasında, "Ferrari ile FIA arasında yapılan anlaşmanın içeriğinin gizlenmesi bizi şoke etti. Aydınlatılması için bu olayın takipçisi olacağız. Haklarımızı yasalar önünde arayacağımızı kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.


Ferrari'nin geçen yılki yarışlarda motorlarında daha fazla yakıt kullandığına ilişkin çıkan iddiaların ardından inceleme başlatan FIA, benzer bir duruma engel olmak amacıyla bu yıl tüm takımların motoruna fazladan bir sensör daha koyulacağını duyurmuştu.


İncelemenin sonunda, geçen yıl Ferrari'nin kullandığı motora ilişkin bilgi paylaşmayan FIA, taraflar arasında anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:03 
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