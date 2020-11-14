Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta - Son Dakika

Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta

14.11.2020 14:03
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta, System.String[]

Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan doruktaFormula 1 severler, anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park'ı destekledi.

Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta

Formula 1 severler, anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park'ı destekledi.

Ata Selçuk, İstanbul DHA

Formula 1'i yakından takip eden yurt dışı medya kuruluşlarının açtığı anketlerde İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli ve heyecanlı geçeceği sonucu çıktı.

Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı. Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seanslarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi. Max Verstappen, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ise İstanbul Park'ta kaygan bir zemin olmasına zeminin yarışa kadar oturacağını ve çok keyifli bir yarış geçeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi. Pilotların şikayetçi olduğu pist zemininin şartları zorlaştırması nedeniyle yarışın daha heyecanlı geçeceğini savunan Formula 1 severler, açılan anketlerde İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli geçeceği konusunda fikir birliğine vardı. Anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park desteklendi.


Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta
Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta

Lewis Hamilton, İstanbul Park, Formula 1, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta - Son Dakika Spor


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