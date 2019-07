Fortune China Çin'in en büyük 500 şirketi listesini açıkladı

Listenin zirvesinde The China Petroleum and Chemical Corporation yer aldı…

Fortune China web sitesinde yer alan verilere göre, listelenen ilk 500 şirketin faaliyet geliri yıllık yüzde 14.8 artışla 45.5 trilyon yuan (yaklaşık 6.63 trilyon ABD doları) buldu. 500 büyüğün karı ise yüzde 4.21 oranında artış gösterdi, bu rakam bir önceki yıl yüzde 24.24 olmuştu.

Listenin zirvesinde The China Petroleum and Chemical Corporation, China National Petroleum Corporation and China State Construction Engineering Corporation yer aldı.

Çin teknoloji devleri Alibaba ve Tencent de dahil olmak üzere internet hizmet sektöründeki şirketler, 500'ün toplam gelirinin yalnızca yüzde 2'sini oluşturuyorlardı ancak pazar değerleri de toplamın yüzde 23.7'si olan 11 trilyon yuan'a yaklaştı.

En kârlı olan ilk 10 şirket, geçtiğimiz yıl toplam 1.46 trilyon yuan kar elde ederek 500'ün yarattığı tüm kârın yüzde 40.3'üne katkıda bulundu. Çin'in en karlı şirketi ise yüzde 45.6'lık oranla dünyaca ünlü meşrubat ve likör üreticisi Kweichow Moutai Co. Ltd oldu.