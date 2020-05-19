Fosfor Metabolizması Bozukluğu teşhisi konan Yusuf bebeğin ilaçları temin edildi - Son Dakika

Fosfor Metabolizması Bozukluğu teşhisi konan Yusuf bebeğin ilaçları temin edildi

SAKARYA - Fosfor Metabolizması Bozukluğu tanısı koyulan bir yaşındaki Yusuf Bozkurt'un, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Adapazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ayırdığı kaynakla, 399 bin TL değerindeki ilaç, yurtdışından Türk Eczacıları Birliği'ne getirildi.

Sakarya'nın Adapazarı İlçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde yaşayan İbrahim ve Naciye Bozkurt çiftinin en küçük çocukları olan Yusuf Bozkurt, doğduktan sonra 7 ay boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Fosfor Metabolizması Bozukluğu teşhisi konan ve bu yüzden yoğun bakımda cihazlara bağlı olarak yaşamını sürdüren minik Yusuf için doktorlar 14 gün içinde öleceğini söylemiş ancak Yusuf, hayata tutunmuştu. Sakaryaspor'un taraftar grubu Tatangalar'ın başlattığı 'Yusuf'un Siyahına Yeşil Ol' yardım kampanyası, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve vatandaşlar tarafından desteklenmiş, toplanan para ile Yusuf Bebeğin ilaçları temin edilmiş; ailesinin yeni bir evde ve daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri sağlanmıştı.

Yusuf Bebeğin 399 bin TL'lik ikinci faz ilacı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Adapazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kaynak sağlanarak temin edildi. Özel izinle yurt dışından Ankara'da bulunan Türk Eczacıları Birliği'ne getirilen ilacın bir an önce aileye ulaştırılması ile ilgili çalışma başlatan Adapazarı Kaymakamlığı, Adapazarı Vefa Destek Grubu ve Adapazarı Belediyesi ekibi, Ankara'daki Türk Eczacılar Birliği'nin Yurt Dışı İlaç Temin Biriminden ilacı teslim alıp, hemen Adapazarı'na gelerek Yusuf Bozkurt'un evine ulaştı.

Anne Naciye Bozkurt ve Baba İbrahim Bozkurt'a ilaç teslim edilirken duygu dolu anlar yaşandı. Mutluluğu gözlerinden okunan çift, ilaç temin sürecinin aksaması durumunda yaşanacak acının tarifsiz olabileceğine vurgu yaparak sorunun giderilmesinde hızlı davranan devlet yetkililerine, Adapazarı Kaymakamlığı'na, Adapazarı Vefa Destek Grubu'na ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya teşekkürlerini iletti.

Gerçekleştirilen çalışmada herhangi bir aksaklık yaşanmamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Mutlu Işıksu, süreci dikkatle takip ederek ilacın hızlı teminin sağlanmasına vesile olan herkese teşekkür etti. Adapazarı'nın yardımlaşma ve dayanışmanın şehri olduğunu vurgulayan Başkan Işıksu, "Yusuf Bebeğimizin süreci aslında bizlere birçok şeyi yeniden hatırlattı. Yardımlaşma olduğunda ve işimizi en güzel şekilde yaptığımızda Allah muhakkak yardım ediyor ve edecek. İlaç sorununun çözülmesinden memnuniyet duyduk. Yusuf Bebeğimizin hayata tutunma azmine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için seferber olan tüm büyüklerimize çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi daim kılsın, dayanışma ruhu Adapazarı'mızda ilelebet sürsün" dedi.