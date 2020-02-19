Fransa 2024'ten sonra Türkiye'den imam kabul etmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa 2024'ten sonra Türkiye'den imam kabul etmeyecek - Son Dakika Dünya

Fransa 2024'ten sonra Türkiye'den imam kabul etmeyecek

6 saat önce

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyeceğini söyledi.

Fransa 2024'ten sonra Türkiye'den imam kabul etmeyecek, System.String[]

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyeceğini söyledi.


Castaner, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Yurt dışından imamlar 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyecek." ifadelerini kullanan Castaner, bu konuda Türkiye, Fas ve Cezayir'e bilgi verdiğini dile getirdi.

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Süleyman Soylu, Türkiye, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:05 
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