Fransa Bisiklet Turu

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 10. etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Büyük Britanyalı sporcusu Mark Cavendish kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 10. etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Büyük Britanyalı sporcusu Mark Cavendish kazandı. Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Albertville ile Valence yerel idareleri arasındaki 190,7 kilometrelik 10. etabında Cavendish, 4 saat 14 dakika 7 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Organizasyonda 33. etap zaferini yaşayan 36 yaşındaki Cavendish, Fransa Bisiklet Turu tarihinin en fazla etap kazanan ismi olmaya bir adım daha yaklaştı. Belçikalı Eddy Merckx, 34 etap galibiyetiyle rekoru elinde bulunduruyor. Etabı Jumbo-Visma'nın Belçikalı sporcusu Wout van Aert ikinci, Alpecin-Fenix ekibinden Belçikalı Jasper Philipsen ise üçüncü sırada bitirdi. Genel klasmanda 38 saat 25 dakika 17 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates), sarı mayoyu korudu. AG2R Citroen takımının Avustralyalı sporcusu Ben O'Connor, genel klasmanda liderin 2 dakika 1 saniye arkasında ikinci, Nippo takımının Kolombiyalı sporcusu Rigoberto Uran ise liderin 5 dakika 18 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Organizasyon, yarın Sorgues ile Malaucene yerel idareleri arasındaki 198,9 kilometrelik 11. etapla devam edecek. Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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