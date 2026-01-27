Fransa\'da 15 Yaş Altı İçin Sanal Medya Yasağı

FRANSA'da 15 yaş altına sanal medya yasağı getiren karar Meclis'ten geçti.

Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaşından küçük çocukların sanal medya platformlarını kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Genel Kurul'da yapılan oylamada tasarı, 23 'hayır' oyuna karşı 116 'evet' oyuyla kabul edildi. Yasa tasarısı, yasalaşmadan önce onaylanmak üzere Senato'ya gönderilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz konusu karara ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasağın gelecek eğitim-öğretim yılının başlayacağı 1 Eylül tarihine yetişmesi için hükümete 'hızlandırılmış prosedürü' devreye sokma talimatı verdiğini duyurdu.

'ÇOCUKLARIMIZIN BEYNİ SATILIK DEĞİLDİR'

15 yaş altı için sanal medyanın yasaklanmasını bilim insanlarının önerdiğini ve Fransız halkının büyük çoğunluğunun da bunu talep ettiğini belirten Macron, "Meclis buna 'evet' dedi. Bu büyük bir adımdır. Çünkü çocuklarımızın beyni satılık değildir; ne Amerikan platformlarına, ne de Çinli ağlara. Çocuklarımızın hayalleri algoritmalar tarafından dikte edilemez. Kaygılı bir nesil değil, Fransa'ya, Cumhuriyet'e ve onun değerlerine inanan bir nesil istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın 2018'den itibaren platformların düzenlenmesi konusunda öncü olduğunu kaydeden Macron, "Avrupa'da bu yola giren ilk ülke olarak öncülüğümüzü sürdürüyoruz. 1 Eylül itibarıyla çocuklarımız ve gençlerimiz nihayet korunmuş olacak. Bunun takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

Avustralya'da, geçen aralık ayında 16 yaş altı için dünyadaki ilk sanal medya yasağı yürürlüğe girmişti.