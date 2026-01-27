Fransa'da 15 Yaş Altı İçin Sanal Medya Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Fransa'da 15 Yaş Altı İçin Sanal Medya Yasağı

Fransa\'da 15 Yaş Altı İçin Sanal Medya Yasağı
27.01.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, 15 yaş altı çocuklar için sanal medya kullanımını yasaklayan tasarıyı Meclis'ten geçirdi.

FRANSA'da 15 yaş altına sanal medya yasağı getiren karar Meclis'ten geçti.

Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaşından küçük çocukların sanal medya platformlarını kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Genel Kurul'da yapılan oylamada tasarı, 23 'hayır' oyuna karşı 116 'evet' oyuyla kabul edildi. Yasa tasarısı, yasalaşmadan önce onaylanmak üzere Senato'ya gönderilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz konusu karara ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasağın gelecek eğitim-öğretim yılının başlayacağı 1 Eylül tarihine yetişmesi için hükümete 'hızlandırılmış prosedürü' devreye sokma talimatı verdiğini duyurdu.

'ÇOCUKLARIMIZIN BEYNİ SATILIK DEĞİLDİR'

15 yaş altı için sanal medyanın yasaklanmasını bilim insanlarının önerdiğini ve Fransız halkının büyük çoğunluğunun da bunu talep ettiğini belirten Macron, "Meclis buna 'evet' dedi. Bu büyük bir adımdır. Çünkü çocuklarımızın beyni satılık değildir; ne Amerikan platformlarına, ne de Çinli ağlara. Çocuklarımızın hayalleri algoritmalar tarafından dikte edilemez. Kaygılı bir nesil değil, Fransa'ya, Cumhuriyet'e ve onun değerlerine inanan bir nesil istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın 2018'den itibaren platformların düzenlenmesi konusunda öncü olduğunu kaydeden Macron, "Avrupa'da bu yola giren ilk ülke olarak öncülüğümüzü sürdürüyoruz. 1 Eylül itibarıyla çocuklarımız ve gençlerimiz nihayet korunmuş olacak. Bunun takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

Avustralya'da, geçen aralık ayında 16 yaş altı için dünyadaki ilk sanal medya yasağı yürürlüğe girmişti.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, Fransa, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da 15 Yaş Altı İçin Sanal Medya Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:02:33. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa'da 15 Yaş Altı İçin Sanal Medya Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.