Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 11'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 11'e çıktı - Son Dakika Dünya

Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 11'e çıktı

6 saat önce

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn yaptığı açıklamada, bir tatil merkezinde, Singapur'da bulunmuş bir kişiyle temasta bulunan 5 İngiltere vatandaşında virüs tespit edildiği duyuruldu.

Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 11'e çıktı, System.String[]

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn yaptığı açıklamada, bir tatil merkezinde, Singapur'da bulunmuş bir kişiyle temasta bulunan 5 İngiltere vatandaşında virüs tespit edildiği duyuruldu.

Fransa Sağlık Bakanı Buzyn yaptığı açıklamada, Fransa'nın Rhone-Alpes bölgesindeki Contamines-Montjoie kasabasındaki tatil merkezinde Singapur'da bulunmuş bir İngiltere vatandaşıyla temasta bulunan 11 kişinin önlem olarak hastaneye kaldırıldığını; bunlardan 5'inde koronavirüs (2019-nCoV) tespit edildiğini belirtti. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu virüs kapan 5 İngiliz vatandaşının 'stabil durumda' olduğu ve durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

Virüs kapan 5 kişiyle birlikte Fransa'da toplam virüs vakası 11'e çıkmış oldu.

VİRÜS NEDENİYLE İLK KEZ BİR ABD VATANDAŞI ÖLDÜ

Öte yandan, virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde 60 yaşındaki bir ABD vatandaşı virüs nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yerel medya, bu ölümün ilk defa bir 'ABD vatandaşının hayatını virüs nedeniyle kaybetmesi' olarak kayıtlara geçtiğini yazdı. Ayrıca, Vuhan'da 60 yaşındaki bir Japon'un da zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği, ancak virüs taşıyıp taşımadığı tespit edilemediği için Japon yetkililere durumun bildirildiği belirtildi.

VİRÜS NEDENİYLE 724 KİŞİ ÖLDÜ

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan bölgesinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ölen kişi sayısı 725'e, virüs teşhisi koyulan hastaların sayısı 34 bin 945'e yükseldi. Çin medyası 2 bin 352 kişinin de tedavi edildiğini duyurdu.


İngiltere, Singapur, Fransa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:46 Kaynak: DHA
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