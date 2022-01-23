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Fransa'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu ve aşı ruhsatı karşıtlarından gösteri - Son Dakika

Fransa'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu ve aşı ruhsatı karşıtlarından gösteri

23.01.2022 01:06
Fransa'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu ve aşı ruhsatı karşıtlarından gösteri

Fransa'da aylardır süren aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulamasına karşı düzenlenen gösteriler, 24 Ocak'ta yürürlüğe girecek aşı ruhsatının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından bu hafta da devam etti.

Fransa'da aylardır süren aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulamasına karşı düzenlenen gösteriler, 24 Ocak'ta yürürlüğe girecek aşı ruhsatının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından bu hafta da devam etti.

Aşı ruhsatı karşıtı gösteriler Paris'in 4 farklı noktasında gerçekleştirildi.

Sarı yeleklilerin çağrısıyla Paris'in Anvers Meydan'ında toplanan binlerce eylemci, Nation Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, sık sık "Macron (aşı) ruhsatını istemiyoruz", "Hürriyet", "Direniş" sloganları attı.

Polis, göstericilerin Nation Meydanı'na ilerlemesini engellemeye çalışınca, gerginlik tırmandı ve arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, göstericilere gazla müdahale etti.

Gösteriye katılanlardan emekli Catherine Lassure, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temmuz 2021'den bu yana aşı zorunluluğu ile sağlık ve aşı ruhsatlarına karşı düzenlenen protestolara katıldığını aktardı.

Lassure, bu aşıyı empoze etmek için, kamusal ve bireysel özgürlüklerinin ellerinden alındığını belirterek, "Aşısız olan bizleri, ikinci sınıf vatandaş yaptılar." ifadesini kullandı.

"Artık bir hukuk devletinde değiliz"

Anayasa Mahkemesinin aşı ruhsatını onaylamasının beklendik bir karar olduğuna değinen Lassure, "Mahkemenin bu kararı ile artık bir hukuk devletinde değiliz." dedi.

Fransa'da Kovid-19 sağlık ruhsatını aşı ruhsatına dönüştüren yasanın 24 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Buna göre, kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde ve trenle yapılan yolculuklarda aşı ruhsatının gösterilmesi gerekecek.

Ruhsatın geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşının da yaptırılması zorunlu hale gelirken, 16 yaş ve üstündeki kişiler için uygulanacak.

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Anayasa, Fransa, Ocak, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu ve aşı ruhsatı karşıtlarından gösteri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu ve aşı ruhsatı karşıtlarından gösteri - Son Dakika
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