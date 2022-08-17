Fransa'da sahalara yönelik sulama yasağı futbol kulüplerini endişelendiriyor - Son Dakika
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Fransa'da sahalara yönelik sulama yasağı futbol kulüplerini endişelendiriyor

17.08.2022 18:46
Fransa'da sahalara yönelik sulama yasağı futbol kulüplerini endişelendiriyor

Fransa'da kuraklık kaynaklı su sıkıntısı nedeniyle golf sahalarının belli bölümleri hariç, yeşil alanlara yönelik sulama yasağı futbol sahalarının kurumasına neden oldu.

Fransa'da kuraklık kaynaklı su sıkıntısı nedeniyle golf sahalarının belli bölümleri hariç, yeşil alanlara yönelik sulama yasağı futbol sahalarının kurumasına neden oldu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Villeperdue Valiliğinin su kıtlığı nedeniyle yaz başından itibaren uygulamaya koyduğu futbol sahalarının sulanmasına yönelik yasak, kentin futbol kulüplerini zora soktu.

Villeperdue Futbol Kulübü'nün 28 Ağustos'ta Fransa Kupası ikinci turunda mücadeleye çıkacak olması belediyeyi ve kulüp yöneticilerini endişelerini artırdı.

Villeperdue Belediye Başkanı Frederic Dupey, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, sıkıntıyı gidermenin yollarını aradıklarını söyledi.

"Halihazırda uygun bir futbol sahamız var ama otları tamamen kurudu ve sarardı." diyen Dupey, futbolcuların yaralanmasını önleyen yumuşak çim tabakasının kuruması durumunda alttaki sert toprak tabakasının büyük sakatlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dupey, sentetik çim önerisinin bu durumda uygulanamayacağını, tek çözümün Valiliğin sulama yasağını kaldırması olduğunu belirterek, sentetik çimli sahaların komşu kentlerde bulunduğunu ancak kulübün bu çimlerde oynamaya sıcak bakmayacağını dile getirdi.

Birçok maç iptal edilebilir

Sulama yasağı nedeniyle futbol sahalarının elverişsiz hale gelmesi futbolseverleri ve kulüpleri endişelendirirken ülkedeki birçok futbol karşılaşması iptal edilme riski taşıyor.

France 3'ün haberine göre, Sarthe kentinde bu nedenle birçok karşılaşmanın yapılamaması durumu söz konusuyken La Vendee ve Maine-et-Loire bölgeleri için de durum kritik.

Öte yandan sentetik çimlerin maliyetinin 800 bin ila 1 milyon avro arasında olması nedeniyle kulüpler bu seçeneğe sıcak bakmıyor.

Ayrıca "zenginlerin sporu" olarak görülen golf için sahaları sulamada toleranslı davranılması ülkede tepkilere yol açtı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Fransa'da sulama yasağından dolayı fidanların kuruduğunu belirterek golf sahalarının sulanmasına izin verilmesini eleştirdi.

Ülkede su kullanımında tasarruf tedbirlerine gidildi

İklim değişimi nedeniyle rekor seviyelere çıkan hava sıcaklığının Fransa'da su kıtlığına yol açması nedeniyle birçok akarsu yatağı kurudu.

Kuraklık nedeniyle yeşil alanların ve bahçelerin sulanmasının yasaklanması dahil su kullanımında bir dizi tasarruf tedbirlerine gidildi.

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Kaynak: AA

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